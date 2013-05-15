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Camí Sanabrés Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián

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Alberg de Requejo

Disponible sense connexió
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Albergue de requejo

Està situat al costat de la farmàcia
Requejo (Zamora)

685 179 296 (Hospitalera), 980 62 24 31 (Ajuntament de Requejo)

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Requejo

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Requejo

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Encarna Sánchez

Observacions:

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián Etapa 5

Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián

km 28,5
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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