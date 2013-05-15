Camí Sanabrés Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián
Està situat al costat de la farmàcia
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Alberg de Requejo
Disponible sense connexió
350
Està situat al costat de la farmàcia
Requejo (Zamora)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Requejo
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Requejo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Encarna Sánchez
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 5
Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián
km 28,5
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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