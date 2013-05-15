Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Sanabriako Bidea Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Requejoko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
35
0
Albergue de requejo

Farmaziaren ondoan dago
Requejo (Zamora)

685 179 296 (Ospitalea), 98062 2431 (Requejoko Udala)

Aterpetxearen jabegoa: Requejoko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Requejoko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Encarna Sánchez

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa Etapa 5

Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa

km 28,5
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi