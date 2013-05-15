Sanabriako Bidea Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa
Farmaziaren ondoan dago
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Requejoko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
350
Farmaziaren ondoan dago
Requejo (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Requejoko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Requejoko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Encarna Sánchez
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 5
Puebla de Sanabriatik Lubianera arteko etapa
km 28,5
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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