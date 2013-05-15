Camino Sanabrés Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián
Está situado junto a la farmacia
Albergue de Requejo
Disponible sin conexión
3921
Está situado junto a la farmacia
Requejo (Zamora)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Requejo
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Requejo
Persona encargada de atender el albergue: Encarna Sánchez
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 5
Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián
km 28,5
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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