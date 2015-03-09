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Camiño Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

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Albergue de peregrinos Virxe da Carballeda

Dispoñible sen conexión
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Albergue virgen de la carballeda

Ao pé da N-525. No mesmo punto quilométrico 49.
Rionegro del Puente (Zamora)

Confraría dos Falifos: 980 65 21 32, 980 65 20 84

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Confraría dos Falifos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Confraría dos Falifos

Persoa encargada de atender o albergue: Paqui Parra e Emilia Román

Observacións: Antigo hospital de peregrinos rehabilitado en 2006. Teñen unha interesante biblioteca de libros xacobeos, con máis de 300 volumes, en varios idiomas, mesmo en xaponés. O albergue dispón de dous espazos de información turística e do Camiño (un de Castela e León e outro de Galicia).

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

km 27,5
Tempo 06H 50’
Dificultade alta
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