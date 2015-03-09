Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de peregrinos Virxe da Carballeda
Ao pé da N-525. No mesmo punto quilométrico 49.
Rionegro del Puente (Zamora)
Propiedade do albergue: Confraría dos Falifos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Confraría dos Falifos
Persoa encargada de atender o albergue: Paqui Parra e Emilia Román
Observacións: Antigo hospital de peregrinos rehabilitado en 2006. Teñen unha interesante biblioteca de libros xacobeos, con máis de 300 volumes, en varios idiomas, mesmo en xaponés. O albergue dispón de dous espazos de información turística e do Camiño (un de Castela e León e outro de Galicia).
Camiño Sanabrés
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo