Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
Al pie de la N-525. En el mismo punto kilométrico 49.
Albergue de peregrinos Virgen de la Carballeda
Disponible sin conexión
333
Al pie de la N-525. En el mismo punto kilométrico 49.
Rionegro del Puente (Zamora)
Propiedad del albergue: Cofradía de los Falifos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cofradía de los Falifos
Persona encargada de atender el albergue: Paqui Parra y Emilia Román
Observaciones: Antiguo hospital de peregrinos rehabilitado en 2006. Tienen una interesante biblioteca de libros jacobeos, con más de 300 volúmenes, en varios idiomas, incluso en japonés. El albergue dispone de dos espacios de información turística y del Camino (uno de Castilla y León y otro de Galicia).
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
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