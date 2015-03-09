Albergue de peregrinos Virgen de la Carballeda

Propiedad del albergue: Cofradía de los Falifos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cofradía de los Falifos

Persona encargada de atender el albergue: Paqui Parra y Emilia Román

Observaciones: Antiguo hospital de peregrinos rehabilitado en 2006. Tienen una interesante biblioteca de libros jacobeos, con más de 300 volúmenes, en varios idiomas, incluso en japonés. El albergue dispone de dos espacios de información turística y del Camino (uno de Castilla y León y otro de Galicia).