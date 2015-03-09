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Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

Albergue de peregrinos Virgen de la Carballeda

Disponible sin conexión
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Albergue virgen de la carballeda

Al pie de la N-525. En el mismo punto kilométrico 49.
Rionegro del Puente (Zamora)

Cofradía de los Falifos: 980 65 21 32, 980 65 20 84

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Cofradía de los Falifos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Cofradía de los Falifos

Persona encargada de atender el albergue: Paqui Parra y Emilia Román

Observaciones: Antiguo hospital de peregrinos rehabilitado en 2006. Tienen una interesante biblioteca de libros jacobeos, con más de 300 volúmenes, en varios idiomas, incluso en japonés. El albergue dispone de dos espacios de información turística y del Camino (uno de Castilla y León y otro de Galicia).

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
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