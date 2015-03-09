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Alberg de pelegrins Verge de la Carballeda
Al peu de la N-525. En el mateix punt kilométrico 49.
Rionegro del Puente (Zamora)
Propietat de l'alberg: Confraria dels Falifos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Confraria dels Falifos
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paqui Parra i Emilia Román
Observacions: Antic hospital de pelegrins rehabilitat en 2006. Tenen una interessant biblioteca de llibres jacobeos, amb més de 300 volums, en diversos idiomes, fins i tot en japonès. L'alberg disposa de dos espais d'informació turística i del Camí (un de Castella i Lleó i un altre de Galícia).
Camí Sanabrés
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
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