Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de pelegrins Verge de la Carballeda

Disponible sense connexió
3
0
Albergue virgen de la carballeda

Al peu de la N-525. En el mateix punt kilométrico 49.
Rionegro del Puente (Zamora)

Confraria dels Falifos: 980 65 21 32, 980 65 20 84

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Confraria dels Falifos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Confraria dels Falifos

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paqui Parra i Emilia Román

Observacions: Antic hospital de pelegrins rehabilitat en 2006. Tenen una interessant biblioteca de llibres jacobeos, amb més de 300 volums, en diversos idiomes, fins i tot en japonès. L'alberg disposa de dos espais d'informació turística i del Camí (un de Castella i Lleó i un altre de Galícia).

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

km 27,5
Temps 06H 50’
Dificultat alta
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg de pelegrins Verge de la Carballeda

Veure tots

Envia les teves fotografies!