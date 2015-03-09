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Sanabriako Bidea Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora

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Virballeko Ama Birjinaren erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue virgen de la carballeda

N-525 errepidearen oinean. 49. kilometro-puntu berean.
Rionegro del Puente (Zamora)

Falifoen kofradia: 980652132, 980652084

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Falifoen kofradia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Falifoen kofradia

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Paqui Parra eta Emilia Román

Oharrak: Erromesen ospitale zaharra, 2006an birgaitua. Done Jakueren liburu interesgarri bat dute, 300 liburutik gora, hainbat hizkuntzatan, baita japonieraz ere. Aterpetxeak turismoari eta bideari buruzko bi gune ditu (Gaztela eta Leongo bat eta Galiziako beste bat).

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora Etapa 3

Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora

km 27,5
Denbora 06H 50’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Virballeko Ama Birjinaren erromesen aterpetxea

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