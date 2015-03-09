Sanabriako Bidea Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
N-525 errepidearen oinean. 49. kilometro-puntu berean.
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Virballeko Ama Birjinaren erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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N-525 errepidearen oinean. 49. kilometro-puntu berean.
Rionegro del Puente (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Falifoen kofradia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Falifoen kofradia
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Paqui Parra eta Emilia Román
Oharrak: Erromesen ospitale zaharra, 2006an birgaitua. Done Jakueren liburu interesgarri bat dute, 300 liburutik gora, hainbat hizkuntzatan, baita japonieraz ere. Aterpetxeak turismoari eta bideari buruzko bi gune ditu (Gaztela eta Leongo bat eta Galiziako beste bat).
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 3
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
km 27,5
Denbora 06H 50’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak