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Albergue de peregrinos Rehoboth
Travesia da Igrexa, 25
Villar de Farfón (Zamora)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Craig e Dorothea Wallace
Observacións: Craig e Dorothea son un matrimonio cristián que viaxou ao longo do Mundo desenvolvendo proxectos con orfos. Tras facer o Camiño de Santiago compraron unha casa derruida en Villar de Farfón, reconstruírona, e desde entón viven alí xunto aos seus dous fillos. Xunto á casa construíron tamén un albergue para 4 persoas ue irán ampliando.
Camiño Sanabrés
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
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