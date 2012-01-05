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Alberg de pelegrins Rehoboth
Travesia de l'Església, 25
Villar de Farfón (Zamora)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Craig i Dorothea Wallace
Observacions: Craig i Dorothea són un matrimoni cristià que ha viatjat al llarg del Món desenvolupant projectes amb orfes. Després de fer el camí de Sant Jaume van comprar una casa derruïda a Villar de Farfón, la van reconstruir, i des de llavors viuen allí al costat dels seus dos fills. Al costat de la casa han construït també un alberg per 4 persones ue aniran ampliant.
Camí Sanabrés
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots