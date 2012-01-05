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Camí Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

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Alberg de pelegrins Rehoboth

Disponible sense connexió
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Albergue rehoboth

Travesia de l'Església, 25
Villar de Farfón (Zamora)

647 297 390

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Craig i Dorothea Wallace

Observacions: Craig i Dorothea són un matrimoni cristià que ha viatjat al llarg del Món desenvolupant projectes amb orfes. Després de fer el camí de Sant Jaume van comprar una casa derruïda a Villar de Farfón, la van reconstruir, i des de llavors viuen allí al costat dels seus dos fills. Al costat de la casa han construït també un alberg per 4 persones ue aniran ampliant.

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

km 27,5
Temps 06H 50’
Dificultat alta
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