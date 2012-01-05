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Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

Albergue de peregrinos Rehoboth

Disponible sin conexión
47
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Albergue rehoboth

Travesia de la Iglesia, 25
Villar de Farfón (Zamora)

647 297 390

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Craig y Dorothea Wallace

Observaciones: Craig y Dorothea son un matrimonio cristiano que ha viajado a lo largo del Mundo desarrollando proyectos con huérfanos. Tras hacer el Camino de Santiago compraron una casa derruida en Villar de Farfón, la reconstruyeron, y desde entonces viven allí junto a sus dos hijos. Junto a la casa han construido también un albergue para 4 personas ue irán ampliando.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
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