Albergue de peregrinos Rehoboth
Travesia de la Iglesia, 25
Villar de Farfón (Zamora)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Craig y Dorothea Wallace
Observaciones: Craig y Dorothea son un matrimonio cristiano que ha viajado a lo largo del Mundo desarrollando proyectos con huérfanos. Tras hacer el Camino de Santiago compraron una casa derruida en Villar de Farfón, la reconstruyeron, y desde entonces viven allí junto a sus dos hijos. Junto a la casa han construido también un albergue para 4 personas ue irán ampliando.
Camino Sanabrés
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
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