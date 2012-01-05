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Birhobhoth erromesen aterpetxea
Elizako zeharbidea, 25
Villar de Farfón (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Craig eta Dorothea Wallace
Oharrak: Craig eta Dorothea senar-emazte kristauak dira, eta munduan zehar bidaiatu dute umezurtzak dituzten proiektuak garatuz. Done Jakue bidea egin ondoren, Villar de Farfónen eraitsitako etxe bat erosi zuten, berreraiki zuten, eta handik bi seme-alabekin bizi dira han. Etxe ondoan 4 pertsonentzako aterpetxe bat ere eraiki dute.
Sanabresko bidea
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
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