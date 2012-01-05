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Sanabriako Bidea Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora

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Birhobhoth erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
32
0
Albergue rehoboth

Elizako zeharbidea, 25
Villar de Farfón (Zamora)

647299390

pilak

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Craig eta Dorothea Wallace

Oharrak: Craig eta Dorothea senar-emazte kristauak dira, eta munduan zehar bidaiatu dute umezurtzak dituzten proiektuak garatuz. Done Jakue bidea egin ondoren, Villar de Farfónen eraitsitako etxe bat erosi zuten, berreraiki zuten, eta handik bi seme-alabekin bizi dira han. Etxe ondoan 4 pertsonentzako aterpetxe bat ere eraiki dute.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora Etapa 3

Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora

km 27,5
Denbora 06H 50’
Zailtasuna HANDIA
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