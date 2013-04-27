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Camiño Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

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Albergue de peregrinos de Xunqueira de Ambía

Dispoñible sen conexión
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Albergue de xunqueira de ambia

Xunto ao polideportivo
Xunqueira de Ambía (Ourense)

Concello: 988 43 60 69

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Celsa

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía Etapa 8

Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

km 32,7
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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