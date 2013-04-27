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Sanabriako Bidea Laza - Xunqueira de Ambíako etapa

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Xunqueira de Ambíako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
99
0
Albergue de xunqueira de ambia

Kiroldegiaren ondoan
Ambiako Xunqueira (Ourense)

Udala: 988 43 60 69

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Celsa

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Laza - Xunqueira de Ambíako etapa Etapa 8

Laza - Xunqueira de Ambíako etapa

km 32,7
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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