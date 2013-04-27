Sanabriako Bidea Laza - Xunqueira de Ambíako etapa
Kiroldegiaren ondoan
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Xunqueira de Ambíako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
990
Kiroldegiaren ondoan
Ambiako Xunqueira (Ourense)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Celsa
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 8
Laza - Xunqueira de Ambíako etapa
km 32,7
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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