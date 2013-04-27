Camino Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
Junto al polideportivo
Albergue de peregrinos de Xunqueira de Ambía
Disponible sin conexión
11634
Junto al polideportivo
Xunqueira de Ambía (Ourense)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Celsa
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
km 32,7
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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