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Camino Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

Albergue de peregrinos de Xunqueira de Ambía

Disponible sin conexión
116
34
Albergue de xunqueira de ambia

Junto al polideportivo
Xunqueira de Ambía (Ourense)

Ayuntamiento: 988 43 60 69

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Celsa

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía Etapa 8

Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

km 32,7
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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