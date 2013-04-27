Camí Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía
Al costat del poliesportiu
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Alberg de pelegrins de Xunqueira d'Ambía
Disponible sense connexió
990
Al costat del poliesportiu
Xunqueira d'Ambía (Orense)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Celsa
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía
km 32,7
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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