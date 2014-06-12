Camiño Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
Avenida de San Fiz, s/n
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Albergue de peregrinos de Vilar de Barrio
Dispoñible sen conexión
620
Avenida de San Fiz, s/n
Vilar de Barrio (Ourense)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Edificio de nova planta que se utiliza simultaneamente como centro paira actividades socioculturais.
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
km 32,7
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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