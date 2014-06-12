Sanabriako Bidea Laza - Xunqueira de Ambíako etapa
San Fiz etorbidea, z/g
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Vilar de Barrioko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
620
San Fiz etorbidea, z/g
Vilar de Barrio (Ourense)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Eraikin berria, aldi berean jarduera soziokulturaletarako erabiltzen dena.
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 8
Laza - Xunqueira de Ambíako etapa
km 32,7
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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