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Sanabriako Bidea Laza - Xunqueira de Ambíako etapa

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Vilar de Barrioko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
62
0
Albergue de vilar de barrio

San Fiz etorbidea, z/g
Vilar de Barrio (Ourense)

Ez du erromesarentzako arreta-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Eraikin berria, aldi berean jarduera soziokulturaletarako erabiltzen dena.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Laza - Xunqueira de Ambíako etapa Etapa 8

Laza - Xunqueira de Ambíako etapa

km 32,7
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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