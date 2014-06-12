Camí Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía
Avinguda de San Fiz, s/n
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Alberg de pelegrins de Vilar de Barri
Disponible sense connexió
620
Avinguda de San Fiz, s/n
Vilar de Barri (Orense)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Edifici de nova planta que s'utilitza simultàniament com a centre per a activitats socioculturals.
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía
km 32,7
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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