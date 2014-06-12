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Camí Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía

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Alberg de pelegrins de Vilar de Barri

Disponible sense connexió
62
0
Albergue de vilar de barrio

Avinguda de San Fiz, s/n
Vilar de Barri (Orense)

Manca de telèfon d'atenció al pelegrí

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Edifici de nova planta que s'utilitza simultàniament com a centre per a activitats socioculturals.

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía Etapa 8

Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía

km 32,7
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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