Camino Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
Avenida de San Fiz, s/n
Albergue de peregrinos de Vilar de Barrio
Disponible sin conexión
6623
Avenida de San Fiz, s/n
Vilar de Barrio (Ourense)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Edificio de nueva planta que se utiliza simultáneamente como centro para actividades socioculturales.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
km 32,7
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos