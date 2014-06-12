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Camino Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

Albergue de peregrinos de Vilar de Barrio

Disponible sin conexión
66
23
Albergue de vilar de barrio

Avenida de San Fiz, s/n
Vilar de Barrio (Ourense)

Carece de teléfono de atención al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Edificio de nueva planta que se utiliza simultáneamente como centro para actividades socioculturales.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía Etapa 8

Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

km 32,7
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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