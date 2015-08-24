Camiño Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
C/ A Igrexa, 10
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Albergue de Peregrinos de Santa Marta de Tera
Dispoñible sen conexión
960
C/ A Igrexa, 10
Santa Marta de Tera (Zamora)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal do Concello
Observacións: Aberto 2021
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
km 27,5
Tempo 06H 50’
Dificultade alta
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