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Camiño Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

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Albergue de Peregrinos de Santa Marta de Tera

Dispoñible sen conexión
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Albergue peregrinos santa marta de tera

C/ A Igrexa, 10
Santa Marta de Tera (Zamora)

626 752 622 (Celes), 980 64 90 50 (Concello)

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal do Concello

Observacións: Aberto 2021

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

km 27,5
Tempo 06H 50’
Dificultade alta
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