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Camí Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

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Alberg de Pelegrins de Santa Marta de Tera

Disponible sense connexió
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Albergue peregrinos santa marta de tera

C/ L'Església, 10
Santa Marta de Tera (Zamora)

626 752 622 (Vigilis), 980 64 90 50 (Ajuntament)

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Ajuntament

Observacions: Obert 2021

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

km 27,5
Temps 06H 50’
Dificultat alta
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