Camí Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
C/ L'Església, 10
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Alberg de Pelegrins de Santa Marta de Tera
Disponible sense connexió
960
C/ L'Església, 10
Santa Marta de Tera (Zamora)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Ajuntament
Observacions: Obert 2021
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
km 27,5
Temps 06H 50’
Dificultat alta
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