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Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

Albergue de Peregrinos de Santa Marta de Tera

Disponible sin conexión
108
32
Albergue peregrinos santa marta de tera

C/ La Iglesia, 10
Santa Marta de Tera (Zamora)

626 752 622 (Celes), 980 64 90 50 (Ayuntamiento)

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento

Observaciones: Abierto 2021

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
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