Camino Sanabrés Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
C/ La Iglesia, 10
Albergue de Peregrinos de Santa Marta de Tera
Disponible sin conexión
10832
C/ La Iglesia, 10
Santa Marta de Tera (Zamora)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal
Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento
Observaciones: Abierto 2021
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 3
Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente
km 27,5
Tiempo 06H 50’
Dificultad Alta
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