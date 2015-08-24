Sanabriako Bidea Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
Eliza kalea, 10
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Santa Marta de Terako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
960
Eliza kalea, 10
Santa Marta de Tera (Zamora)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak: Irekia 2021
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 3
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
km 27,5
Denbora 06H 50’
Zailtasuna HANDIA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak