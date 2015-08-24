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Sanabriako Bidea Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora

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Santa Marta de Terako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue peregrinos santa marta de tera

Eliza kalea, 10
Santa Marta de Tera (Zamora)

626 752 622 (Celes), 980 64 90 50 (Udala)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak

Oharrak: Irekia 2021

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora Etapa 3

Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora

km 27,5
Denbora 06H 50’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Santa Marta de Terako erromesen aterpetxea

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