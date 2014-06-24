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Camiño Primitivo Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta

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Albergue de peregrinos de San Román dá Retorta

Dispoñible sen conexión
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Albergue de san romao da retorta

Lugar de Castrelo. San Román dá Retorta (Atópase 800 metros máis adiante do Mesón, na variante da vía romana)
San Román dá Retorta (Lugo)

Carece de teléfono de atención ao peregrino

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta Etapa 10

Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta

km 19,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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