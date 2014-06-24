Camiño Primitivo Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta
Lugar de Castrelo. San Román dá Retorta (Atópase 800 metros máis adiante do Mesón, na variante da vía romana)
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Albergue de peregrinos de San Román dá Retorta
Dispoñible sen conexión
1640
Lugar de Castrelo. San Román dá Retorta (Atópase 800 metros máis adiante do Mesón, na variante da vía romana)
San Román dá Retorta (Lugo)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 10
Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta
km 19,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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