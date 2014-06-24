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Bide Primitiboa Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta

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San Roman da Retortako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de san romao da retorta

Castreloko lekua. San Román da Retorta (Mesonetik 800 metro aurrerago dago, bide erromatarraren saihesbidean)
San Roman da Retorta (Lugo)

Ez du erromesarentzako arreta-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta Etapa 10

Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta

km 19,7
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Honela ikusten dute erromesek San Roman da Retortako erromesen aterpetxea

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