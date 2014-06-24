Bide Primitiboa Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta
Castreloko lekua. San Román da Retorta (Mesonetik 800 metro aurrerago dago, bide erromatarraren saihesbidean)
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San Roman da Retortako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1640
Castreloko lekua. San Román da Retorta (Mesonetik 800 metro aurrerago dago, bide erromatarraren saihesbidean)
San Roman da Retorta (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 10
Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta
km 19,7
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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