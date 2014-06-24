Camino Primitivo Etapa de Lugo a San Romao da Retorta
Lugar de Castrelo. San Román da Retorta (Se encuentra 800 metros más adelante del Mesón, en la variante de la vía romana)
Albergue de peregrinos de San Román da Retorta
Disponible sin conexión
22038
Lugar de Castrelo. San Román da Retorta (Se encuentra 800 metros más adelante del Mesón, en la variante de la vía romana)
San Román da Retorta (Lugo)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 10
Etapa de Lugo a San Romao da Retorta
km 19,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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