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Camino Primitivo Etapa de Lugo a San Romao da Retorta

Albergue de peregrinos de San Román da Retorta

Disponible sin conexión
220
38
Albergue de san romao da retorta

Lugar de Castrelo. San Román da Retorta (Se encuentra 800 metros más adelante del Mesón, en la variante de la vía romana)
San Román da Retorta (Lugo)

Carece de teléfono de atención al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Lugo a San Romao da Retorta Etapa 10

Etapa de Lugo a San Romao da Retorta

km 19,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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