Camí Primitiu Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta
Lloc de Castrelo. Sant Román dóna Retorta (Es troba 800 metres més endavant de la Fonda, en la variant de la via romana)
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Alberg de pelegrins de Sant Román dóna Retorta
Disponible sense connexió
1650
Lloc de Castrelo. Sant Román dóna Retorta (Es troba 800 metres més endavant de la Fonda, en la variant de la via romana)
Sant Román dóna Retorta (Lugo)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 10
Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta
km 19,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
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