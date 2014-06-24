Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Primitiu Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de pelegrins de Sant Román dóna Retorta

Disponible sense connexió
165
0
Albergue de san romao da retorta

Lloc de Castrelo. Sant Román dóna Retorta (Es troba 800 metres més endavant de la Fonda, en la variant de la via romana)
Sant Román dóna Retorta (Lugo)

Manca de telèfon d'atenció al pelegrí

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions:

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta Etapa 10

Etapa de Lugo a San Romao dona Retorta

km 19,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies