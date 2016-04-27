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Camiño de San Salvador Etapa de La Robla a Poladura da Terza

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Albergue de Peregrinos de Poladura da Terza

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de poladura de la tercia

Antigas escolas
Poladura da Terza (León)

639 354 776

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal de Poladura da Terza

Persoa encargada de atender o albergue: Maria ELena e Nestor

Observacións:

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de La Robla a Poladura da Terza Etapa 2

Etapa de La Robla a Poladura da Terza

km 22,8
Tempo 07H 45’
Dificultade alta
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