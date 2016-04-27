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San Salvador Bidea La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa

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Poladura de la Terciako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
59
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Albergue de peregrinos de poladura de la tercia

Eskola zaharrak
Poladura de la Tercia (Leon)

639 354 776

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Poladura de la Terciako auzo-batzordea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria ELena eta Nestor

Oharrak:

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3
La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa Etapa 2

La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa

km 22,0
Denbora 07H 45’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Poladura de la Terciako erromesen aterpetxea

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