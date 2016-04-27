San Salvador Bidea La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa
Eskola zaharrak
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Poladura de la Terciako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
590
Eskola zaharrak
Poladura de la Tercia (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Poladura de la Terciako auzo-batzordea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria ELena eta Nestor
Oharrak:
San Salvador bidea
Etapak 5
km 120,3
Etapa 2
La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa
km 22,0
Denbora 07H 45’
Zailtasuna HANDIA
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