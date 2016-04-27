Camino de San Salvador Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia
Antiguas escuelas
Albergue de Peregrinos de Poladura de la Tercia
Disponible sin conexión
9427
Antiguas escuelas
Poladura de la Tercia (León)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Poladura de la Tercia
Persona encargada de atender el albergue: Maria ELena y Nestor
Observaciones:
Camino de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 2
Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia
km 22,8
Tiempo 07H 45’
Dificultad Alta
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