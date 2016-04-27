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Camino de San Salvador Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia

Albergue de Peregrinos de Poladura de la Tercia

Disponible sin conexión
94
27
Albergue de peregrinos de poladura de la tercia

Antiguas escuelas
Poladura de la Tercia (León)

639 354 776

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Poladura de la Tercia

Persona encargada de atender el albergue: Maria ELena y Nestor

Observaciones:

Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia Etapa 2

Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia

km 22,8
Tiempo 07H 45’
Dificultad Alta
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