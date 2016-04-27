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Camí de San Salvador Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia

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Alberg de Pelegrins de Poladura de la Tèrcia

Disponible sense connexió
59
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Albergue de peregrinos de poladura de la tercia

Antigues escoles
Poladura de la Tèrcia (Lleó)

639 354 776

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Poladura de la Tèrcia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maria ELENA i Nestor

Observacions:

Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8
Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia Etapa 2

Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia

km 22,8
Temps 07H 45’
Dificultat alta
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