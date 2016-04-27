Camí de San Salvador Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia
Antigues escoles
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Alberg de Pelegrins de Poladura de la Tèrcia
Disponible sense connexió
590
Antigues escoles
Poladura de la Tèrcia (Lleó)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Poladura de la Tèrcia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maria ELENA i Nestor
Observacions:
Camí de San Salvador
Etapes 5
km 121,8
Etapa 2
Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia
km 22,8
Temps 07H 45’
Dificultat alta
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