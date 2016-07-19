Camiño Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande
Avenida de América, 46
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Albergue de Peregrinos de Pola de Allande
Dispoñible sen conexión
2150
Avenida de América, 46
Pola de Allande
Propiedade do albergue: Concello de Pola de Allande
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Pola de Allande
Persoa encargada de atender o albergue: Luís Manuel Fernández
Observacións: Admítense mascotas.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola de Allande
km 28,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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