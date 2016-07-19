Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande
Avinguda d'Amèrica, 46
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Alberg de Pelegrins de Pola d'Allande
Disponible sense connexió
2150
Avinguda d'Amèrica, 46
Pola d'Allande
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Pola d'Allande
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Pola d'Allande
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Luis Manuel Fernández
Observacions: S'admeten mascotes.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande
km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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