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Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

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Erromesentzako Pola-de Allande aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
215
0
Albergue de pola de allande

Amerika hiribidea, 46
Allande mendia

663 324 783 (eritegia), 985 80 71 37 (Udaletxea)

lmfa [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Polako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Polako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis Manuel Fernández

Oharrak: Maskotak onartzen dira.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa Etapa 4

Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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