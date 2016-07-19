Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
Amerika hiribidea, 46
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Erromesentzako Pola-de Allande aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2150
Amerika hiribidea, 46
Allande mendia
Aterpetxearen jabegoa: Polako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Polako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis Manuel Fernández
Oharrak: Maskotak onartzen dira.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 4
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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