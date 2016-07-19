Camino Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande
Avenida de América, 46
Albergue de Peregrinos de Pola de Allande
Disponible sin conexión
24157
Avenida de América, 46
Pola de Allande
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pola de Allande
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Pola de Allande
Persona encargada de atender el albergue: Luis Manuel Fernández
Observaciones: Se admiten mascotas.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola de Allande
km 28,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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