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Camiño de San Salvador Etapa de Poladura da Terza a Pajares

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Albergue de Peregrinos de Pajares

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de pajares

Rúa de Abaixo
Pajares (Asturias)

645 930 092

Propiedade do albergue: Concello de Lena

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Lena

Persoa encargada de atender o albergue: Marisa González

Observacións: Marisa prepara menús (8 euros) e ceas (8 euros) no albergue a petición dos peregrinos.

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de Poladura da Terza a Pajares Etapa 3

Etapa de Poladura da Terza a Pajares

km 14,7
Tempo 05H 00’
Dificultade alta
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