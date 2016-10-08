Camiño de San Salvador Etapa de Poladura da Terza a Pajares
Rúa de Abaixo
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Albergue de Peregrinos de Pajares
Dispoñible sen conexión
590
Rúa de Abaixo
Pajares (Asturias)
Propiedade do albergue: Concello de Lena
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Lena
Persoa encargada de atender o albergue: Marisa González
Observacións: Marisa prepara menús (8 euros) e ceas (8 euros) no albergue a petición dos peregrinos.
Camiño de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 3
Etapa de Poladura da Terza a Pajares
km 14,7
Tempo 05H 00’
Dificultade alta
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