San Salvador Bidea Poladura de la Terciatik Pajaresera
Beheko kalea
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Pajareseko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
590
Beheko kalea
Lastategiak (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Lenako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lenako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa Gonzalez
Oharrak: Marisak menuak (8 euro) eta afariak (8 euro) prestatzen ditu aterpetxean, erromesek eskatuta.
San Salvador bidea
Etapak 5
km 120,3
Etapa 3
Poladura de la Terciatik Pajaresera
km 14,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna HANDIA
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