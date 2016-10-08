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San Salvador Bidea Poladura de la Terciatik Pajaresera

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Pajareseko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
59
0
Albergue de peregrinos de pajares

Beheko kalea
Lastategiak (Asturias)

645 930 092

Aterpetxearen jabegoa: Lenako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lenako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa Gonzalez

Oharrak: Marisak menuak (8 euro) eta afariak (8 euro) prestatzen ditu aterpetxean, erromesek eskatuta.

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3
Poladura de la Terciatik Pajaresera Etapa 3

Poladura de la Terciatik Pajaresera

km 14,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Pajareseko erromesen aterpetxea

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