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Camí de San Salvador Etapa de Poladura de la Tèrcia a Pallers

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Alberg de Pelegrins de Pallers

Disponible sense connexió
59
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Albergue de peregrinos de pajares

Carrer de Baix
Pallers (Astúries)

645 930 092

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Lena

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Lena

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marisa González

Observacions: Marisa prepara menús (8 euros) i sopars (8 euros) en l'alberg a petició dels pelegrins.

Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8
Etapa de Poladura de la Tèrcia a Pallers Etapa 3

Etapa de Poladura de la Tèrcia a Pallers

km 14,7
Temps 05H 00’
Dificultat alta
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