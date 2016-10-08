Camí de San Salvador Etapa de Poladura de la Tèrcia a Pallers
Carrer de Baix
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Pelegrins de Pallers
Disponible sense connexió
590
Carrer de Baix
Pallers (Astúries)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Lena
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Lena
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marisa González
Observacions: Marisa prepara menús (8 euros) i sopars (8 euros) en l'alberg a petició dels pelegrins.
Camí de San Salvador
Etapes 5
km 121,8
Etapa 3
Etapa de Poladura de la Tèrcia a Pallers
km 14,7
Temps 05H 00’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots