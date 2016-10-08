Camino de San Salvador Etapa de Poladura de la Tercia a Pajares
Calle de Abajo
Albergue de Peregrinos de Pajares
Disponible sin conexión
7117
Calle de Abajo
Pajares (Asturias)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lena
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Lena
Persona encargada de atender el albergue: Marisa González
Observaciones: Marisa prepara menús (8 euros) y cenas (8 euros) en el albergue a petición de los peregrinos.
Camino de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 3
Etapa de Poladura de la Tercia a Pajares
km 14,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Alta
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