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Camino de San Salvador Etapa de Poladura de la Tercia a Pajares

Albergue de Peregrinos de Pajares

Disponible sin conexión
71
17
Albergue de peregrinos de pajares

Calle de Abajo
Pajares (Asturias)

645 930 092

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lena

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Lena

Persona encargada de atender el albergue: Marisa González

Observaciones: Marisa prepara menús (8 euros) y cenas (8 euros) en el albergue a petición de los peregrinos.

Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de Poladura de la Tercia a Pajares Etapa 3

Etapa de Poladura de la Tercia a Pajares

km 14,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Alta
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