Albergue de Peregrinos de Pajares

Calle de Abajo

Pajares (Asturias) 645 930 092

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lena

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Lena

Persona encargada de atender el albergue: Marisa González

Observaciones: Marisa prepara menús (8 euros) y cenas (8 euros) en el albergue a petición de los peregrinos.