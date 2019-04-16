Camiño Sanabrés Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
Rúa Barreira, 12
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Albergue de peregrinos de Ourense
Dispoñible sen conexión
1630
Rúa Barreira, 12
Ourense
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia desde abril de 2014
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 9
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
km 22,2
Tempo 05H 30’
Dificultade baixa
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