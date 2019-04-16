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Camiño Sanabrés Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

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Albergue de peregrinos de Ourense

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de Ourense

Rúa Barreira, 12
Ourense

Carece de teléfono de información ao peregrino

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia desde abril de 2014

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense Etapa 9

Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

km 22,2
Tempo 05H 30’
Dificultade baixa
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