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Camino Sanabrés Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

Albergue de peregrinos de Ourense

Disponible sin conexión
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Albergue de peregrinos de Ourense

Rúa Barreira, 12
Ourense

Carece de teléfono de información al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia desde abril de 2014

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense Etapa 9

Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

km 22,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Baja
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