Camino Sanabrés Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
Rúa Barreira, 12
Albergue de peregrinos de Ourense
Disponible sin conexión
179106
Rúa Barreira, 12
Ourense
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia desde abril de 2014
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 9
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
km 22,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Baja
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