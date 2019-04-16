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Sanabriako Bidea Xunqueira, Ambiatik Ourensera

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Ourenseko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Ourenseko erromesen aterpetxea

Rúa Barreira, 12
Ourense

Ez du erromesarentzako informazio-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta, 2014ko apiriletik

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Xunqueira, Ambiatik Ourensera Etapa 9

Xunqueira, Ambiatik Ourensera

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Ourenseko erromesen aterpetxea

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