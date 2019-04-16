Sanabriako Bidea Xunqueira, Ambiatik Ourensera
Rúa Barreira, 12
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Ourenseko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1630
Rúa Barreira, 12
Ourense
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta, 2014ko apiriletik
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 9
Xunqueira, Ambiatik Ourensera
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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