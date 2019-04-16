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Camí Sanabrés Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense

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Alberg de pelegrins d'Orense

Disponible sense connexió
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Alberg de pelegrins d'Orense

Rúa Barreira, 12
Orense

Manca de telèfon d'informació al pelegrí

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia des d'abril de 2014

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions:

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense Etapa 9

Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense

km 22,2
Temps 05H 30’
Dificultat baixa
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