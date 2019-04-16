Camí Sanabrés Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense
Rúa Barreira, 12
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Alberg de pelegrins d'Orense
Disponible sense connexió
1630
Rúa Barreira, 12
Orense
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia des d'abril de 2014
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 9
Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense
km 22,2
Temps 05H 30’
Dificultat baixa
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