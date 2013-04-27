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Camiño Sanabrés Etapa da Gudiña a Laza

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Albergue de peregrinos de Laza

Dispoñible sen conexión
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Albergue de laza

Rúa do Toural, s/n
Laza (Ourense)

Protección Civil: 988 42 21 12. Concello: 988 42 20 02.

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Protección civil

Observacións: Cada habitación conta cunha chave

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa da Gudiña a Laza Etapa 7

Etapa da Gudiña a Laza

km 34,5
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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