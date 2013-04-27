Camiño Sanabrés Etapa da Gudiña a Laza
Rúa do Toural, s/n
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Albergue de peregrinos de Laza
Dispoñible sen conexión
1130
Rúa do Toural, s/n
Laza (Ourense)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Protección civil
Observacións: Cada habitación conta cunha chave
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 7
Etapa da Gudiña a Laza
km 34,5
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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