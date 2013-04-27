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Camí Sanabrés Etapa de Gudiña a Laza

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Alberg de pelegrins de Laza

Disponible sense connexió
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Albergue de laza

Rúa do Toural, s/n
Laza (Orense)

Protecció Civil: 988 42 21 12. Ajuntament: 988 42 20 02.

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Protecció civil

Observacions: Cada habitació compta amb una clau

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Gudiña a Laza Etapa 7

Etapa de Gudiña a Laza

km 34,5
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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