Camí Sanabrés Etapa de Gudiña a Laza
Rúa do Toural, s/n
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Alberg de pelegrins de Laza
Disponible sense connexió
1130
Rúa do Toural, s/n
Laza (Orense)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Protecció civil
Observacions: Cada habitació compta amb una clau
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 7
Etapa de Gudiña a Laza
km 34,5
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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