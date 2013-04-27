Sanabriako Bidea Ako etapa Gudiñatik Lazara
Rodua Tourala, z/g
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Lazako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1130
Rodua Tourala, z/g
Laza (Ourense)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Babes zibila
Oharrak: Gela bakoitzak giltza bat du
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 7
Ako etapa Gudiñatik Lazara
km 34,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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