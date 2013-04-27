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Sanabriako Bidea Ako etapa Gudiñatik Lazara

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Lazako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
113
0
Albergue de laza

Rodua Tourala, z/g
Laza (Ourense)

Babes zibila: 988 42 21 12. Udala: 988 42 20 02.

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Babes zibila

Oharrak: Gela bakoitzak giltza bat du

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Ako etapa Gudiñatik Lazara Etapa 7

Ako etapa Gudiñatik Lazara

km 34,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Lazako erromesen aterpetxea

Ikusi denak

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