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Camino Sanabrés Etapa de A Gudiña a Laza

Albergue de peregrinos de Laza

Disponible sin conexión
120
51
Albergue de laza

Rúa do Toural, s/n
Laza (Ourense)

Protección Civil: 988 42 21 12. Ayuntamiento: 988 42 20 02.

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Protección civil

Observaciones: Cada habitación cuenta con una llave

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de A Gudiña a Laza Etapa 7

Etapa de A Gudiña a Laza

km 34,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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