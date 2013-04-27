Camino Sanabrés Etapa de A Gudiña a Laza
Rúa do Toural, s/n
Albergue de peregrinos de Laza
Disponible sin conexión
12051
Rúa do Toural, s/n
Laza (Ourense)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Protección civil
Observaciones: Cada habitación cuenta con una llave
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 7
Etapa de A Gudiña a Laza
km 34,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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