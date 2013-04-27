Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía
Dumbría, xunto ao campo de fútbol
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Albergue de Peregrinos de Dumbría
Dispoñible sen conexión
750
Dumbría, xunto ao campo de fútbol
Dumbría (A Coruña)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal do Concello
Observacións: Dumbría atópase nove quilómetros máis adiante de Olveiroa. Está localizado na prolongación cara a Muxía que se toma na aldea de Hospital.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa de Olveiroa a Muxía
km 32,5
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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