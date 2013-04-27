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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía

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Albergue de Peregrinos de Dumbría

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de dumbria

Dumbría, xunto ao campo de fútbol
Dumbría (A Coruña)

981 74 40 01 (Concello)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Dumbría / Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal do Concello

Observacións: Dumbría atópase nove quilómetros máis adiante de Olveiroa. Está localizado na prolongación cara a Muxía que se toma na aldea de Hospital.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa de Olveiroa a Muxía

km 32,5
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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