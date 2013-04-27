Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
Dumbría, futbol-zelaiaren ondoan
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Erromesen Dumbriako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
760
Dumbría, futbol-zelaiaren ondoan
Dudubria (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Dumanbria/Xuntako konceloa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak: Dumbría Olveirotik bederatzi kilometrora dago. Ospitale herrixkan hartzen den Muxialdeko luzapenean dago.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 4
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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