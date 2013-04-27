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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

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Erromesen Dumbriako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
76
0
Albergue de peregrinos de dumbria

Dumbría, futbol-zelaiaren ondoan
Dudubria (Coruña)

981 74 40 01 (udaletxea)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Dumanbria/Xuntako konceloa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak

Oharrak: Dumbría Olveirotik bederatzi kilometrora dago. Ospitale herrixkan hartzen den Muxialdeko luzapenean dago.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa Etapa 4

Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Erromesen Dumbriako aterpetxea

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