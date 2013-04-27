Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Muxía
Dumbría, al costat del camp de futbol
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Alberg de Pelegrins de Dumbría
Disponible sense connexió
750
Dumbría, al costat del camp de futbol
Dumbría (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Dumbría / Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Ajuntament
Observacions: Dumbría es troba nou quilòmetres més endavant d'Olveiroa. Està localitzat en la prolongació cap a Muxía que es pren en el llogaret d'Hospital.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa d'Olveiroa a Muxía
km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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