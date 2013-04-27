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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Muxía

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Alberg de Pelegrins de Dumbría

Disponible sense connexió
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Albergue de peregrinos de dumbria

Dumbría, al costat del camp de futbol
Dumbría (la Corunya)

981 74 40 01 (Ajuntament)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Dumbría / Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Ajuntament

Observacions: Dumbría es troba nou quilòmetres més endavant d'Olveiroa. Està localitzat en la prolongació cap a Muxía que es pren en el llogaret d'Hospital.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa d'Olveiroa a Muxía

km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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